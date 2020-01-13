12:36
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Политзаключенные Кремля: Украинцу Джеппарову не предосталяют медицинскую помощь, – Денисова

      11 Читати новину українською
      Украинскому политзаключенному Джеппарову не предоставляют медицинскую помощь / atr.ua

      Украинскому политзаключенному Арсену Джеппарову не предоставляют необходимую медицинскую помощь. Его незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области, нарушая международные стандарты.

      Об этом в фейсбуке сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

      Читайте также: Семь украинцев ожидают возможной экстрадиции из Польши в Россию

      У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья – за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль,
      – написала Денисова.

      По ее словам, проблемы со здоровьем Джеппарова, с которыми он обращался ранее, до сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразованиях на лице.

      Денисова также добавила, что адвокат неоднократно подавал заявления в администрацию пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Несмотря на проблемы со здоровьем, нарушение международных стандартов содержания людей, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не предоставляют ему необходимую помощь.

      В конце декабря 2019 года в России Северо-Кавказский окружной военный суд признал еще 5 крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме". Всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

      Что известно об аресте Джеппарова?В России военный суд в Ростове вынес приговоры по 6 фигурантам дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". В целом украинцы должны провести 76 лет за решеткой, а индивидуальные приговоры предусматривают от 7 до 19 лет заключения. Незаконно осужденные украинцы будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима. Арсена Джеппарова посадили на 7 лет.

      Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран. Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией".

      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня
      7802
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Людмила Денисова Новости Крыма Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 212
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 2683
      сегодня , 07:01 Почему дорожают сигареты и сколько они будут стоить в новом году
      Ірина Поліщук 1147
      сегодня , 00:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости – фото, видео
      Ірина Юрковська 4909
      12 января , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 1348
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук