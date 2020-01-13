Политзаключенные Кремля: Украинцу Джеппарову не предосталяют медицинскую помощь, – Денисова

Украинскому политзаключенному Арсену Джеппарову не предоставляют необходимую медицинскую помощь. Его незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области, нарушая международные стандарты.

Об этом в фейсбуке сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья – за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль,

– написала Денисова.

По ее словам, проблемы со здоровьем Джеппарова, с которыми он обращался ранее, до сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразованиях на лице.

Денисова также добавила, что адвокат неоднократно подавал заявления в администрацию пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Несмотря на проблемы со здоровьем, нарушение международных стандартов содержания людей, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не предоставляют ему необходимую помощь.

В конце декабря 2019 года в России Северо-Кавказский окружной военный суд признал еще 5 крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме". Всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Что известно об аресте Джеппарова?В России военный суд в Ростове вынес приговоры по 6 фигурантам дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". В целом украинцы должны провести 76 лет за решеткой, а индивидуальные приговоры предусматривают от 7 до 19 лет заключения. Незаконно осужденные украинцы будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима. Арсена Джеппарова посадили на 7 лет.



Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран. Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией".