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      Політв’язні Кремля: українцю Джеппарову не надають медичну допомогу, – Денісова

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      Українському політв’язню Джеппарову не надають медичну допомогу / atr.ua

      Українському політв’язню Арсену Джеппарову не надають необхідну медичну допомогу. Його незаконно утримують у російському СІЗО в Ростовській області, порушуючи міжнародні стандарти.

      Про це у фейсбуці повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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      У нашого співгромадянина сильно погіршився стан здоров’я – за вухами з’явилися фурункули, які викликають сильний біль,
      – написала Денісова.

      За її словами, проблеми зі здоров’ям Джеппарова, з якими він звертався раніше досі не вирішені. Зокрема, мова йде про постійний сильний головний біль, підвищений тиск та новоутворення на обличчі.

      Денісова також додала, що адвокат неодноразово подавав заяви до адміністрації пенітенціарної установи про необхідність надання медичної допомоги. Попри проблеми зі здоров’ям, порушення міжнародних стандартів утримання людей, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають йому належну допомогу.

      Наприкінці грудня 2019 року у Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав ще 5 кримських татар винними в "екстремізмі та тероризмі". Усіх звинувачують в участі в забороненій в РФ та окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

      Що відомо про арешт Джеппарова?У Росії військовий суд у Ростові виніс вироки щодо 6 фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом українці мають провести 76 років за ґратами, а індивідуальні вироки передбачають від 7 до 19 років ув'язнення. Незаконно засуджені українці відбуватимуть свої терміни у колонії суворого режиму. Арсена Джеппарова ув’язнили на 7 років.

      Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн. Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Людмила Денісова Анексія Криму Українці в полоні РФ Новини Криму
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