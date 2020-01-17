Залишені вмирати: Денісова розповіла, в яких умовах Росія тримає українських політв'язнів

Двох полонених помістили у психіатричну лікарню, камери кишать комахами, у декого – критичний стан здоров'я. Українські політв’язні перебувають у російських в’язницях у жахливих умовах.

Про це уповноважена з прав людини Людмили Денісової повідомила у фейсбуці. Рустем Шейхалієв і Владлен Абдулкадиров перебувають у психіатричній лікарні, Олег Приходько – ізольований від світу, а Тофік Абдулгазієв та Джеміль Гафаров – залишені помирати в СІЗО.

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Вона і раніше повідомляла, що українському політв'язню Арсену Джеппарову не надають медичну допомогу. Денісова закликала звернути увагу на кричущі порушення прав людини Верховних Комісарів ООН та Ради Європи з прав людини та Голову ОБСЄ.

В якому стані перебувають українські політв'язні в російських в'язницях?

Рустема Шейхалієва та Владлена Абдулкадирова поміщено у психіатричну лікарню з цілодобовим відеонаглядом для проведення психіатричної експертизи. Це попри те, що у чоловіків є проблеми зі здоров'ям. Денісова називає це прямим порушенням права на приватність.

Олега Приходька звинуватили у вчиненні ще одного злочину, що в майбутньому дає підставу суду посилити міру покарання. Йому відмовили побачитись з дружиною. Всі судові засідання проводяться у закритому режимі – допускають лише адвоката. Також Олегу відмовили побачитись з українським священником, архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Джемілю Гафарову відмовили у скасуванні рішення суду. Його продовжують тримати під вартою. У Джеміля хронічні захворювання нирок 4 стадії, а також ішемічна хвороба серця. Зважаючи на стан його здоров'я, рішення суду може стати фатальним для громадянина України та призвести до смерті.

У Тофіка Абдулгазієва днями виявили зараження крові. Це сталося після його тривалого перебування в психіатричній лікарні. Опісля Тофіка знову помістили у загальну камеру, яка кишить блохами, клопами та комахами.

Скільки кримських полонених перебувають у в'язницях Кремля?Наразі відомо про 87 осіб кримської групи, яких досі незаконно утримують у в'язницях окупантів.



29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. Повернулися 76 українців у обмін на 126 осіб Росії. Проте у списку не було полонених з кримської групи.



У представництві Президента України в Криму запевнили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення.