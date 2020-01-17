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      Залишені вмирати: Денісова розповіла, в яких умовах Росія тримає українських політв'язнів

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      Денісова повідомила про жахливі умови українських політв'язнів у Росії / tsn

      Двох полонених помістили у психіатричну лікарню, камери кишать комахами, у декого – критичний стан здоров'я. Українські політв’язні перебувають у російських в’язницях у жахливих умовах.

      Про це уповноважена з прав людини Людмили Денісової повідомила у фейсбуці. Рустем Шейхалієв і Владлен Абдулкадиров перебувають у психіатричній лікарні, Олег Приходько – ізольований від світу, а Тофік Абдулгазієв та Джеміль Гафаров – залишені помирати в СІЗО.

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      Вона і раніше повідомляла, що українському політв'язню Арсену Джеппарову не надають медичну допомогу. Денісова закликала звернути увагу на кричущі порушення прав людини Верховних Комісарів ООН та Ради Європи з прав людини та Голову ОБСЄ. 

      В якому стані перебувають українські політв'язні в російських в'язницях?

      • Рустема Шейхалієва та Владлена Абдулкадирова поміщено у психіатричну лікарню з цілодобовим відеонаглядом для проведення психіатричної експертизи. Це попри те, що у чоловіків є проблеми зі здоров'ям. Денісова називає це прямим порушенням права на приватність.
      • Олега Приходька звинуватили у вчиненні ще одного злочину, що в майбутньому дає підставу суду посилити міру покарання. Йому відмовили побачитись з дружиною. Всі судові засідання проводяться у закритому режимі – допускають лише адвоката. Також Олегу відмовили побачитись з українським священником, архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.
      • Джемілю Гафарову відмовили у скасуванні рішення суду. Його продовжують тримати під вартою. У Джеміля хронічні захворювання нирок 4 стадії, а також ішемічна хвороба серця. Зважаючи на стан його здоров'я, рішення суду може стати фатальним для громадянина України та призвести до смерті.
      • У Тофіка Абдулгазієва днями виявили зараження крові. Це сталося після його тривалого перебування в психіатричній лікарні. Опісля Тофіка знову помістили у загальну камеру, яка кишить блохами, клопами та комахами.

      Скільки кримських полонених перебувають у в'язницях Кремля?Наразі відомо про 87 осіб кримської групи, яких досі незаконно утримують у в'язницях окупантів.

      29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. Повернулися 76 українців у обмін на 126 осіб Росії. Проте у списку не було полонених з кримської групи.

      У представництві Президента України в Криму запевнили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Людмила Денісова Анексія Криму
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