Залишені вмирати: Денісова розповіла, в яких умовах Росія тримає українських політв'язнів
Двох полонених помістили у психіатричну лікарню, камери кишать комахами, у декого – критичний стан здоров'я. Українські політв’язні перебувають у російських в’язницях у жахливих умовах.
Про це уповноважена з прав людини Людмили Денісової повідомила у фейсбуці. Рустем Шейхалієв і Владлен Абдулкадиров перебувають у психіатричній лікарні, Олег Приходько – ізольований від світу, а Тофік Абдулгазієв та Джеміль Гафаров – залишені помирати в СІЗО.
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Вона і раніше повідомляла, що українському політв'язню Арсену Джеппарову не надають медичну допомогу. Денісова закликала звернути увагу на кричущі порушення прав людини Верховних Комісарів ООН та Ради Європи з прав людини та Голову ОБСЄ.
В якому стані перебувають українські політв'язні в російських в'язницях?
- Рустема Шейхалієва та Владлена Абдулкадирова поміщено у психіатричну лікарню з цілодобовим відеонаглядом для проведення психіатричної експертизи. Це попри те, що у чоловіків є проблеми зі здоров'ям. Денісова називає це прямим порушенням права на приватність.
- Олега Приходька звинуватили у вчиненні ще одного злочину, що в майбутньому дає підставу суду посилити міру покарання. Йому відмовили побачитись з дружиною. Всі судові засідання проводяться у закритому режимі – допускають лише адвоката. Також Олегу відмовили побачитись з українським священником, архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.
- Джемілю Гафарову відмовили у скасуванні рішення суду. Його продовжують тримати під вартою. У Джеміля хронічні захворювання нирок 4 стадії, а також ішемічна хвороба серця. Зважаючи на стан його здоров'я, рішення суду може стати фатальним для громадянина України та призвести до смерті.
- У Тофіка Абдулгазієва днями виявили зараження крові. Це сталося після його тривалого перебування в психіатричній лікарні. Опісля Тофіка знову помістили у загальну камеру, яка кишить блохами, клопами та комахами.
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