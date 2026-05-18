Кто внес оставшуюся часть залога, чтобы Ермак вышел из СИЗО, – расследование "Схем"

В понедельник, 18 мая, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Средства для залога перечислили 14 человек –семь физических и семь юридических.

Такую информацию обнародовал проект "Схемы".

Кто и какие суммы вносил на залог Ермаку?

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в течение 16 и 17 мая семь компаний перечислили на счет залога за Андрея Ермака более 94 миллионов гривен, хотя до определенной судом суммы в 140 миллионов не хватало 85 миллионов.

Именно после внесения этих средств 18 мая Ермак смог выйти из СИЗО, где находился несколько последних дней.

30 миллионов гривен залога за Ермака внесло частное "Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение". Она была создана в 2017 году, а до сентября 2025 года участвовала в государственных тендерах на проведение судебных экспертиз и исследований для госучреждений и коммунальных предприятий.

Руководитель компании Владимир Иванков в комментарии журналистам заявил, что сделал вклад по собственному желанию и воспринимает это как "рекламу своей фирмы".

Несколько больше, 32 миллиона гривен внесла днепровская компания "Специализированное управление Стройэлектромонтаж", которая была создана в 2000 году, и имеет основной вид деятельности "строительство жилых и нежилых зданий". В 2017 году она фигурировала в уголовном производстве Национальной полиции относительно вероятной легализации средств, полученных преступным путем, а также неуплаты налогов.

Платеж в размере 4 миллиона перечислило адвокатское объединение "А.ДВА.КА.Т". Его руководителем является Ярослав Куц, который в 2019 – 2020 годах баллотировался в Верховную Раду и Ирпенский горсовет. Ранее, в 2016 году, Куц был экспертом криминального ток-шоу "Зритель как свидетель" на телеканале "Украина".

Еще 10,2 миллиона гривен залога внесло частное предприятие "СВ-ГРУПП", которое специализируется на торговле автомобилями. На звонки журналистов владелица компании Валерия Продан не отвечает.

Адвокатское объединение из Киева "Де Леге Лата" перечислило на залог Ермаку 14 миллионов гривен. Известно, что его владелец Виталий Марфин, бывший работник Главного отдела контрразведывательной защиты экономики Управления СБУ в Киеве и муж судьи Днепровского районного суда Натальи Марфиной, которая во время Революции достоинства подтвердила в апелляции лишение одного из активистов "Автомайдана" права управлять авто. Интересно, что в 2011 году самого Марфина задержали по подозрению в получении взятки в размере 180 тысяч долларов, а впоследствии признали виновным и приговорили к штрафу в 25 тысяч гривен.

Еще 4 миллиона гривен внесла ООО "Арена Марин" – логистическая компания из Одессы с уставным капиталом в 40 тысяч гривен. Владельцем является 76-летний Александр Русняк.

Среди физических лиц, кто вносил залог за Ермака:

Сергей Свириба – 6,5 миллиона гривен,

Роза Тапанова – 8 миллионов гривен,

Сергей Ребров – 30 миллионов гривен,

Владимир Петров – 80 тысяч гривен,

Игорь Фомин – 5 миллионов гривен,

Алина Волошина – 368 тысяч гривен,

Александр Крикунов – 500 тысяч гривен.

Заметим, что после увольнения Ермака с должности руководителя Офиса президента он заявлял о желании присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины, однако этого не произошло. А уже в январе 2026 года стало известно, что Ермак восстановил право работать адвокатом. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в комментарии 24 Канала предположила, что сейчас Ермак ищет различные варианты, чтобы защититься процессуально в случае обысков.



Богуславец добавила, что Ермак должен ответить за все, что сделал на посту руководителя ОП. В частности говорится не только об операции "Мидас", но и о том, что Ермак собирал незаконные совещания силовиков из правоохранительных органов, которые фактически должны были уничтожить НАБУ и САП.

В чем подозревают Андрея Ермака?

11 мая НАБУ и САП вручили подозрение экс-главе ОП Андрею Ермаку по части 3 статьи 209 УК Украины. Речь идет об отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенного организованной группой или в особо крупном размере.

Это тяжкое преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Антикоррупционные органы разоблачили схему отмывания средств, полученных незаконным путем, через строительство частных резиденций в элитном коттеджном городке в Козине, что под Киевом.

В течение 2021 – 2025 годов фигуранты схемы отмыли более 460 миллионов гривен путем возведения коттеджного городка. Четыре имения строились на земельных участках общей площадью около 8 гектаров.

Часть вложенных в строительство средств получались через так называемую "прачечную", которой руководил бизнесмен – будущий владелец одной из резиденций. А это – почти 9 миллионов долларов.