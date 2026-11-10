В ВАКС сообщили, какую сумму залога внесли за генерала СБУ Дуку

Высший антикоррупционный суд сообщил, что залог за генерал-майора СБУ Сергея Дуку, фигуранта дела "Карфаген", был внесен не в полном объеме. По состоянию на утро 10 ноября на счет суда поступила лишь часть установленной суммы.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в комментарии "Украинской правде".

Что известно о залоге за генерала СБУ Дуку?

По состоянию на утро 10 ноября залог за фигуранта внесен частично.

В то же время в суде не раскрыли, какую именно сумму уже перечислили и сколько еще нужно внести для полной оплаты залога.

Ранее, 7 ноября, СМИ сообщали, что в регионах у сотрудников СБУ якобы требовали перечислять деньги на залог для генерала. Дуку подозревают в причастности к преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген".

Напомним, Офис Генерального прокурора начал служебное расследование в связи с новыми фактами, обнародованными в ходе второго этапа операции "Карфаген". Проверка касается возможного участия сотрудников прокуратуры в возврате имущества, изъятого по делам о незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский. Основанием послужили материалы медиамониторинга и публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц прокуратуры в возврате изъятого имущества.

В ходе расследования выяснят, использовали ли сотрудники прокуратуры служебные полномочия или свой статус в частных интересах. Также проверят, могли ли они влиять на работу других должностных лиц или совершать другие неправомерные действия.

По результатам проверки в ОГП могут принять соответствующие решения в пределах своих полномочий, если для этого будут основания. В то же время в Офисе генерального прокурора подчеркнули, что начало служебного расследования не означает установления вины какого-либо лица.