Общаясь с журналистами Валерий Залужный вспомнил случай, произошедший в 2019 году. Его слишком "тепло" встретили в аэропорту, задержав нынешнего главнокомандующего ВСУ.

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Залужного задержали в аэропорту

Итак, прилетел Залужный в Брюссель не просто так. Он был одним из высших командующих Украиной, который руководил защитниками в вооруженной борьбе на Донбассе. В столице Бельгии он должен был встретиться с коллегами из НАТО, но планы чуть не сорвались.

По его словам, его окружили правоохранители, когда он вышел из самолета. На Залужного нацелили оружие и приказали лечь лицом к полу. На него после этого надели наручники.

Залужный отметил, что у него было достаточно минут в роуминге, чтобы позвонить послу Украины при НАТО. Последний помог главнокомандующему освободиться.

Залужного объявили в розыск Интерпола

Как выяснилось, власти России объявили Залужного в розыск Интерпола без ведома самого военного. По сути, это регулярная практика, которая стала причиной его задержания на короткий промежуток времени. Журналистам главнокомандующий рассказал, что был зол на себя. Он ведь не знал своих прав в такой ситуации.

ʼУ меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь. Поэтому я решил изучать международные отношения и международное право,

– подчеркнул Залужный.

Эпизод, произошедший с ним в Брюсселе, вдохновил на получение новых знаний. В декабре 2020 года он получил степень магистра по специальности "Международные отношения". Его Залужный использует в сегодняшней работе. Журналисты подчеркивают, что она требует не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями.

В том же интервью обратили внимание на то, что Залужный "не стесняется своего намерения вернуть Крым". И это, несмотря на то, что некоторые западные чиновники опасаются реакции Путина на это.

По словам главнокомандующего, он освободит Крым, как только у него будут средства для этого. Он подчеркнул, что ему "наплевать", и что его "никто не остановит".