Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью замглавы Офиса Президента, экс-командира 93-й ОМБр, полковника Павла Палисы в интервью Bihus.Info.
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Палиса сравнил Залужного и Сырского
В интервью у заместителя председателя ОП Палисы журналистка поинтересовалась, кто, по его мнению, является лучшим главнокомандующим ВСУ – Валерий Залужный или Александр Сырский. В ответ на это Палиса заметил, что больше работал именно с генералом Сырским, когда занимал должность командира 93-й ОМБр.
Так, он объяснил, что генералы – сами по себе очень разные. По словам Палисы, Залужный на должности главнокомандующего ВСУ всегда шел навстречу военным, а также помогал решить любые вопросы напрямую.
К нему (Валерию Залужному – 24 Канал) всегда можно было позвонить. Если вопрос решался сугубо им, то он всегда шел навстречу. В вопросы тактического характера он вдавался меньше,
– рассказал Палиса свое мнение о Залужном.
Говоря о Сырском, заместитель руководителя ОП заметил, что действующий главнокомандующий ВСУ – более скрупулезный.
Генерал Сырский более скрупулезный, и больше прибегает ко всем деталям,
– добавил Палиса.
К слову, недавно экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич на псевдо "Тавр" публично призвал Александра Сырского уйти в отставку. "Тавр" считает, что приказы главнокомандующего ВСУ ставят под угрозу жизни военных.