Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью замглавы Офиса Президента, экс-командира 93-й ОМБр, полковника Павла Палисы в интервью Bihus.Info.

Интересно "Американцы были разочарованы Залужным": The Times раскрыло неизвестные факты о войне в Украине

Палиса сравнил Залужного и Сырского

В интервью у заместителя председателя ОП Палисы журналистка поинтересовалась, кто, по его мнению, является лучшим главнокомандующим ВСУ – Валерий Залужный или Александр Сырский. В ответ на это Палиса заметил, что больше работал именно с генералом Сырским, когда занимал должность командира 93-й ОМБр.

Так, он объяснил, что генералы – сами по себе очень разные. По словам Палисы, Залужный на должности главнокомандующего ВСУ всегда шел навстречу военным, а также помогал решить любые вопросы напрямую.

К нему (Валерию Залужному – 24 Канал) всегда можно было позвонить. Если вопрос решался сугубо им, то он всегда шел навстречу. В вопросы тактического характера он вдавался меньше,

– рассказал Палиса свое мнение о Залужном.

Говоря о Сырском, заместитель руководителя ОП заметил, что действующий главнокомандующий ВСУ – более скрупулезный.

Генерал Сырский более скрупулезный, и больше прибегает ко всем деталям,

– добавил Палиса.

К слову, недавно экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич на псевдо "Тавр" публично призвал Александра Сырского уйти в отставку. "Тавр" считает, что приказы главнокомандующего ВСУ ставят под угрозу жизни военных.