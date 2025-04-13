Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступник голови Офісу Президента, екскомандира 93-ї ОМБр, полковника Павла Паліси в інтерв'ю Bihus.Info.

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Паліса порівняв Залужного та Сирського

В інтерв'ю у заступника голови ОП Паліси журналістка поцікавилася, хто, на його думку, є кращим головнокомандувачем ЗСУ – Валерій Залужний чи Олександр Сирський. У відповідь на це Паліса зауважив, що більше працював саме з генералом Сирським, коли обіймав посаду командира 93-ї ОМБр.

Так, він пояснив, що генерали – самі по собі дуже різні. За словами Паліси, Залужний на посаді головнокомандувача ЗСУ завжди йшов назустріч військовим, а також допомагав розв'язати будь-які питання напряму.

До нього (Валерія Залужного – 24 Канал) завжди можна було зателефонувати. Якщо питання вирішувалося суто ним, то він завжди йшов назустріч. У питання тактичного характеру він вдавався менше,

– розповів Паліса свою думку про Залужного.

Говорячи про Сирського, заступник керівника ОП зауважив, що чинний головнокомандувач ЗСУ – більш скрупульозний.

Генерал Сирський скрупульозніший, і більше вдається до всіх деталей,

– додав Паліса.

До слова, нещодавно ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич на псевдо "Тавр" публічно закликав Олександра Сирського піти у відставку. "Тавр" вважає, що накази головнокомандувача ЗСУ ставлять під загрозу життя військових.