Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью для спецпроекта "Рик" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.

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Залужный рассказал щемящую историю о воине ВСУ

Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал Мариуполь,

– вспоминает главнокомандующий ВСУ.

Залужный до последнего верил, что этому военному удалось выжить. Однако в одно мгновение ему сообщили, что это парень погиб. Он подчеркнул, что был вынужден прояснить эту ситуацию.

Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что он патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.

Залужный вспомнил, что когда он пытался обсудить этот вопрос, у него не хватило сил, тогда он заплакал.

Залужный пообещал вернуть Мариуполь в этом году