Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью для спецпроекта "Рик" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.
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Залужный рассказал щемящую историю о воине ВСУ
Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал Мариуполь,
– вспоминает главнокомандующий ВСУ.
Залужный до последнего верил, что этому военному удалось выжить. Однако в одно мгновение ему сообщили, что это парень погиб. Он подчеркнул, что был вынужден прояснить эту ситуацию.
Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что он патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.
Залужный вспомнил, что когда он пытался обсудить этот вопрос, у него не хватило сил, тогда он заплакал.
Залужный пообещал вернуть Мариуполь в этом году
- Валерий Залужный пообещал 4-летнему мальчику, что мы вернем Мариуполь в 2023 году. По словам Главнокомандующего ВСУ, чтобы спросить об этом, мальчик увел его от всех.
- Это произошло, когда Валерий Залужный был Святым Николаем для детей. Главнокомандующему ВСУ передали несколько детских писем.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ему настолько было приятно быть Святым Николаем для этого небольшого количества детей, что это невозможно.
- "Прямо у этого стола, паренек... Илья его звали, ему лет четыре. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да ". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет", – сказал он.