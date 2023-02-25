Про це Валерій Залужний розповів в інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.

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Залужний розповів щемливу історію про воїна ЗСУ

Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав Маріуполь,

– пригадує головнокомандувач ЗСУ.

Залужний до останнього вірив, що цьому військовому вдалося вижити. Однак в один момент йому повідомили, що це хлопець загинув. Він наголосив, що був вимушений прояснити цю ситуацію.

Генерал пригадав, що мати переслала йому повідомлення пілота, у якому він написав перед вильотом, що він патріот, що навіть, якщо його не стане, то він хоче, щоб знали – він нормальна людина.

Залужний пригадав, що коли він намагався обговорити це питання, то в нього не вистачило сил, тоді він заплакав.

Залужний пообіцяв повернути Маріуполь цього року