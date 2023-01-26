Очень трудно представить, чтобы так поступил российский генерал. Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин Юрий Рашкин. Он считает, что у России совсем другие ценности. Там скорее обнаруживают полковников с комнатами полными денег. И эти деньги они не собираются никому отдавать, если только на взятку.

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Американский политик отметил, что в США очень много людей завещают свои деньги после смерти на разные вещи, которые они считают важными и поддерживали при жизни.

Поэтому в Соединенных Штатах много парков, мемориальных мест, созданных именно на средства, завещанные такими людьми. Даже существуют организации, которые помогают им распорядиться денежными средствами соответствующим образом. Поэтому поступок Валерия Залужного типичен для американцев,

– отметил он.

По его мнению, то, что эти средства были переданы именно генералу Залужному – хорошему человеку, но и еще таким образом, чтобы он мог их расходовать по своему усмотрению, что он и сделал, – это просто замечательно. Так одно хорошее дело стало еще большим хорошим делом.

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"Российский буддизм"

По его словам, вряд ли бы российский генерал передал собственные деньги на армию. И это связано с культурой в русском обществе. Потому что они рассуждают о том, чтобы обезопасить себя, ведь их мир заканчивается там, где парадная дверь их квартиры.

А все, что за ее пределами, их не касается. Как сказал Путин в 90-е годы: "пора делать "бабки". И если думать только о том, как больше удержать "бабла", кому можно еще отдавать деньги, как не себе и своим близким. Они тоже не поймут такого поступка – взять средства из семьи и отдать неизвестно на что,

– подчеркнул он.

Он предположил, что в какой-то степени антропологически русское общество очень примитивно. Но важно понять, что мы сильнее, когда работаем вместе, помогаем другим. Это большая культурная разница между русскими и остальным миром.

"Я слышал, что такое их поведение называют "русским буддизмом": хватай сегодня, все что можешь схватить, не думай о завтра. Такой "извращенный буддизм". Поэтому представить такую ситуацию, как с генералом Залужным в России, невозможно", – считает Юрий Рашкин.

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