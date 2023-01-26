Дуже важко уявити, щоб так само вчинив російський генерал. Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок, штат Вісконсин Юрій Рашкін. Він вважає, що в Росії зовсім інші цінності. Там радше виявляються полковники з кімнатами повними грошей. І ці гроші вони не збираються нікому віддавати, якщо тільки як хабар.
Зверніть увагу Фантастична історія: Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – NYT
Американський політик зауважив, що в США дуже багато людей заповідають свої кошти після смерті на різні речі, які вони вважають важливими і які вони підтримували за життя.
Тому в Сполучених Штатах багато парків, меморіальних місць, які були створені саме на кошти, що заповіли такі люди. Навіть існують організації, які допомагають їм розпорядитися коштами відповідним чином. Тому вчинок Валерія Залужного – типовий до того, як роблять американці,
– зазначив він.
На його думку, те, що ці кошти були передані саме генералу Залужному – гарній людині, але й ще в такий спосіб, щоб він міг їх витрати на свій розсуд, що він і зробив, – це просто чудово. Так одна гарна справа стала ще більшою гарною справою.
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"Російський буддизм"
За його словами, навряд чи російський генерал передав би власні гроші на армію. І це пов'язано з культурою в російському суспільстві. Тому що вони міркують про те, щоб убезпечити себе, адже їхній світ закінчується там, де парадні двері їхній квартири.
А все що за її межами їх не стосується. Як сказав Путін у 90-ті роки: "час робити "бабки". І якщо думати лише про те, як більше утримати "бабла", кому можна ще віддавати гроші, як не собі і своїм близьким. Вони теж не зрозуміють такого вчинку – взяти кошти з сім'ї та віддати невідомо на на що,
– підкреслив він.
Він припустив, що певною мірою антропологічно російське суспільство дуже примітивне. Але в важливо зрозуміти, що ми сильніші, коли працюємо разом, допомагаємо іншим. Це велика культурна різниця між росіянами і рештою світу.
"Я чув, що таку їхню поведінку називають "російським буддизмом": хапай сьогодні, все що можеш схопити, не думай про завтра. Такий собі "збочений буддизм". Тому уявити таку ситуацію, як з генералом Залужним в Росії, неможливо", – вважає Юрій Рашкін.
Що відомо про Григорія Степанця, який заповів 1 мільйон доларів Валерію Залужному
- Григорій Степанець – уродженець Вінниці. Його батько воював під час Другої світової війни. Чоловіка вбили у жовтні 1941 року. Тоді Григорія та його матір евакуювали на Урал. Там вони потерпали від голоду та інших випробувань. Коли війна закінчилася, матір з сином повернулися до рідної Вінниці.
- Григорій разом з матір'ю вижили лише тому, що дядько, який отримав тяжке поранення під час війни, ділився своїм військовим пайком. Після завершення школи Григорій навчався у Москві, а згодом працював у Геофізичному науково-дослідному інституті.
- За те, що Григорій підписав лист на підтримку дисидентів, його звільнила радянська влада, сфальсифікувавши привід. Згодом Степанця переслідувало КДБ. Він намагався виїхати, водночас не отримав виїзну візу.
- У 1989 Степанцю нарешті вдалося виїхати до США. Там він працював у Microsoft у Редмонді. Став розробником програмного забезпечення. Запатентували винахід, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.