Дуже важко уявити, щоб так само вчинив російський генерал. Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок, штат Вісконсин Юрій Рашкін. Він вважає, що в Росії зовсім інші цінності. Там радше виявляються полковники з кімнатами повними грошей. І ці гроші вони не збираються нікому віддавати, якщо тільки як хабар.

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Американський політик зауважив, що в США дуже багато людей заповідають свої кошти після смерті на різні речі, які вони вважають важливими і які вони підтримували за життя.

Тому в Сполучених Штатах багато парків, меморіальних місць, які були створені саме на кошти, що заповіли такі люди. Навіть існують організації, які допомагають їм розпорядитися коштами відповідним чином. Тому вчинок Валерія Залужного – типовий до того, як роблять американці,

– зазначив він.

На його думку, те, що ці кошти були передані саме генералу Залужному – гарній людині, але й ще в такий спосіб, щоб він міг їх витрати на свій розсуд, що він і зробив, – це просто чудово. Так одна гарна справа стала ще більшою гарною справою.

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"Російський буддизм"

За його словами, навряд чи російський генерал передав би власні гроші на армію. І це пов'язано з культурою в російському суспільстві. Тому що вони міркують про те, щоб убезпечити себе, адже їхній світ закінчується там, де парадні двері їхній квартири.

А все що за її межами їх не стосується. Як сказав Путін у 90-ті роки: "час робити "бабки". І якщо думати лише про те, як більше утримати "бабла", кому можна ще віддавати гроші, як не собі і своїм близьким. Вони теж не зрозуміють такого вчинку – взяти кошти з сім'ї та віддати невідомо на на що,

– підкреслив він.

Він припустив, що певною мірою антропологічно російське суспільство дуже примітивне. Але в важливо зрозуміти, що ми сильніші, коли працюємо разом, допомагаємо іншим. Це велика культурна різниця між росіянами і рештою світу.

"Я чув, що таку їхню поведінку називають "російським буддизмом": хапай сьогодні, все що можеш схопити, не думай про завтра. Такий собі "збочений буддизм". Тому уявити таку ситуацію, як з генералом Залужним в Росії, неможливо", – вважає Юрій Рашкін.

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