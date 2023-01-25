Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зволікання з наданням танків Abrams та Leopard у той час, як в Україні гинуть люди, може виглядати не дуже добре.

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Однак, як зазначив Рашкін, на жаль, рішення про надання такого озброєння Києву лежить насамперед у політичній площині.

США та Німеччина зробили майже "спільну" заяву

Політик зауважив, що поділяє точку зору колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса. Генерал Ходжес раніше зазначав, що вражений тим, наскільки президент США Джо Байден говорить з іншими союзниками України.

"Байден не диктує рішення. Мовляв, хлопці, ми всі зібралися і далі будемо робити так і так. А відбуваються постійні розмови з радниками. Це справляє дуже гарне враження на тих же союзників", – сказав Рашкін.

Він додав, що цим США кардинально відрізняються від Росії, яка взагалі не знає, що таке "переговори".

А тут ми бачимо, що політики домовилися і зробили практично спільну заяву. Вони вдвох (Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц – 24 Канал) це зробили, з повагою один до одного,

– зазначив американський політик.

На думку Рашкіна, не можна сказати, що хтось у цій ситуації заробив більше балів.

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"Ініціатива йшла від адміністрації Байдена"

Водночас, за словами депутата окружних зборів округу Рок, першість щодо надання Україні танків все-таки належить Сполученим Штатам Америки.

"Я думаю, що ініціатива йшла від адміністрації Байдена. Ще не було такого президента США, який би настільки був зацікавлений у перемозі України", – зазначив Рашкін.

Далекоглядна ставка з боку США

Він додав, що для США питання полягає не лише у тому, аби Україна перемогла Росію.

У Вашингтоні побачили можливість знищити одного глобального противника – Росію, і таким чином убезпечити себе від ще небезпечнішого противника – Китаю,

– зауважив політик.

За словами Рашкіна, американським політикам знадобився певний час, аби проявити таку далекоглядність.

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