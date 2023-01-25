Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зволікання з наданням танків Abrams та Leopard у той час, як в Україні гинуть люди, може виглядати не дуже добре.
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Однак, як зазначив Рашкін, на жаль, рішення про надання такого озброєння Києву лежить насамперед у політичній площині.
США та Німеччина зробили майже "спільну" заяву
Політик зауважив, що поділяє точку зору колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса. Генерал Ходжес раніше зазначав, що вражений тим, наскільки президент США Джо Байден говорить з іншими союзниками України.
"Байден не диктує рішення. Мовляв, хлопці, ми всі зібралися і далі будемо робити так і так. А відбуваються постійні розмови з радниками. Це справляє дуже гарне враження на тих же союзників", – сказав Рашкін.
Він додав, що цим США кардинально відрізняються від Росії, яка взагалі не знає, що таке "переговори".
А тут ми бачимо, що політики домовилися і зробили практично спільну заяву. Вони вдвох (Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц – 24 Канал) це зробили, з повагою один до одного,
– зазначив американський політик.
На думку Рашкіна, не можна сказати, що хтось у цій ситуації заробив більше балів.
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"Ініціатива йшла від адміністрації Байдена"
Водночас, за словами депутата окружних зборів округу Рок, першість щодо надання Україні танків все-таки належить Сполученим Штатам Америки.
"Я думаю, що ініціатива йшла від адміністрації Байдена. Ще не було такого президента США, який би настільки був зацікавлений у перемозі України", – зазначив Рашкін.
Далекоглядна ставка з боку США
Він додав, що для США питання полягає не лише у тому, аби Україна перемогла Росію.
У Вашингтоні побачили можливість знищити одного глобального противника – Росію, і таким чином убезпечити себе від ще небезпечнішого противника – Китаю,
– зауважив політик.
За словами Рашкіна, американським політикам знадобився певний час, аби проявити таку далекоглядність.
Україна отримає танки від союзників: коротко
- США продовжують надавати підтримку Україні у війні з Росією. Президент США Джо Байден 25 січня оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, до якого увійшли танки M1 Abrams.
- Вашингтон надасть Україні 31 танк Abrams. Окрім того, у США пообіцяли якомога швидше розпочати навчання українських військових.
- Водночас Німеччина таки ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Як повідомили 25 січня у Бундесвері, Україна отримає від Берліна 14 танків Leopard 2A6.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц також запевнив, що усі країни, які виявили бажання надати німецькі танки Україні, отримають від Берліна відповідний дозвіл.