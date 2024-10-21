Первая книга нынешнего посла в Великобритании Залужного уже полностью завершена и готовится к продаже. Об этом источники из его окружения сообщили "Бабелю".

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Первый из мемуаров Залужного

Первая книга из трилогии называется "Моя война". В ней говорится о событиях от детства экс-главы до 24 февраля 2022 года. Несколько разделов посвящены и непосредственно полномасштабной войне.

За ней последуют книги "Наша война" и "Их война". Первая работа в трилогии полностью завершена и вскоре появится в магазинах. Сейчас Валерий Залужный уже работает над второй – "Наша война".

Источники медиа также уточнили, что книги не становятся началом политической карьеры Залужного. В ближайшем будущем он хочет сосредоточиться на работе посла Украины в Великобритании.

Ранее Залужный отреагировал на План победы Владимира Зеленского. Он поддержал пункты плана, заявив, что президент поступает "абсолютно логично и правильно".