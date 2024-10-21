Перша книга нинішнього посла у Великій Британії Залужного вже повністю завершена і готується до продажу. Про це джерела з його оточення повідомили "Бабелю".

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Перший з мемуарів Залужного

Перша книга з трилогії називається "Моя війна". В ній йдеться про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022 року. Кілька розділів присвячені й безпосередньо повномасштабній війні.

За нею підуть книги "Наша війна" та "Їхня війна". Перша праця в трилогії цілком завершена і невдовзі з’явиться у книгарнях. Зараз Валерій Залужний вже працює над другою – "Наша війна".

Джерела медіа також уточнили, що книги не стають початком політичної кар’єри Залужного. В найближчому майбутньому він хоче зосередитись на роботі посла України у Великій Британії.

Раніше Залужний відреагував на План перемоги Володимира Зеленського. Він підтримав пункти плану, заявивши, що президент чинить "абсолютно логічно та правильно".