Залужный уверен, что наша Победа станет началом расцвета Украины и концом России. По его словам, сам Бог на нашей стороне.

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Приветствие Залужного

Главнокомандующий подчеркнул, что Рождество в этом году имеет привкус слез и цвет крови. Однако Залужный уверен, что украинцам хватит сил одолеть врага, ведь "в борьбе рождается Нация".

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех молящихся верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу – с Новым Годом и Рождеством Христовым!

– сказал Залужный.

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Отметим, что несколько дней назад премьер-министр Денис Шмигаль писал в своем телеграмм-канале, что при отсутствии атак аварийных отключений на Новый Год не будет. Однако украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в новогоднюю ночь.

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