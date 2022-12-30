Залужный уверен, что наша Победа станет началом расцвета Украины и концом России. По его словам, сам Бог на нашей стороне.

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Приветствие Залужного

Главнокомандующий подчеркнул, что Рождество в этом году имеет привкус слез и цвет крови. Однако Залужный уверен, что украинцам хватит сил одолеть врага, ведь "в борьбе рождается Нация".

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех молящихся верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу – с Новым Годом и Рождеством Христовым!
– сказал Залужный.

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Отметим, что несколько дней назад премьер-министр Денис Шмигаль писал в своем телеграмм-канале, что при отсутствии атак аварийных отключений на Новый Год не будет. Однако украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в новогоднюю ночь.

Как комендантский час будет действовать в разных областях Украины в новогоднюю ночь

  • Город Киев – с 23:00 до 5:00
  • Винницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Волынская область – с 00:00 до 5:00
  • Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
  • (Синельниковский и Никопольский районы – с 21:00 до 6:00)
  • Донецкая область – с 21:00 до 5:00
  • Житомирская область – с 00:00 до 5:00
  • Закарпатская область – отсутствует комендантский час
  • Запорожская область – с 23:00 до 5:00
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00 (с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)
  • Киевская область – с 23:00 до 5:00
  • Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
  • Луганская область – с 21:00 до 5:00
  • Львовская область – с 00:00 до 5:00
  • Николаевская область – с 22:00 до 6:00
  • Одесская область – с 23:00 до 5:00
  • Полтавская область – 23:00 до 5:00
  • Ровенская область – с 00:00 до 5:00
  • Сумская область – с 23:00 до 5:00
  • Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
  • Харьковская область – с 23:00 вечера до 5:00 утра (в то же время окончательное решение пока не было принято)
  • Херсонская область – с 19:00 до 6:30
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Черкасская область – с 23:00 до 5:00
  • Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
  • Черниговская область – с 23:00 до 4:00.