Залужний впевнений, що наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії. За його словами, сам Бог на нашому боці.

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Привітання Залужного

Головнокомандувач наголосив, що цьогорічне Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте Залужний впевнений, що українцям вистачить сил здолати ворога, адже "у боротьбі народжується Нація".

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!

– сказав Залужний.

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Зазначимо, що кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль писав у своєму телеграм-каналі, що за умови відсутності атак аварійних відключень на Новий Рік не буде. Проте українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у новорічну ніч.

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