В декабре 2022 года Валерий Залужный на одном из совещаний в аппарате СНБО выступил с предложением наступления на Белгородскую область. Об этом в интервью BBC рассказал советник бывшего главнокомандующего генерал Виктор Назаров, передает 24 Канал.

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Залужный предлагал наступление на Белгород

Назаров вспомнил, что в докладе Залужного тогда речь шла о 5 ключевых моментах, которые реализуются уже сейчас.

Первое – это стабилизация линии фронта на Донбассе без проведения там активных наступательных действий.

Второе – это продолжение атак на Крым, чтобы россияне не могли там базировать свой флот, авиацию и средства поражения.

Третье и четвертое – это воздушные удары по экономическому и энергетическому потенциалу врага на территории России.

Пятое – это перенос военных действий на территорию противника. Залужный предлагал наступление на Белгородскую область. Сам Назаров выдвигал идеи окружения или блокирования Белгорода, чтобы лишить противника возможности нанесения ударов по Харькову и создать угрозу для российской группировки на Донбассе.

Наступление должно было происходить где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород.

По словам Назарова, это решение тогда не было поддержано по политическим причинам.

К слову, Валерий Залужный объяснил, что стало причиной ухудшения ситуации на поле боя.