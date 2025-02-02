У грудні 2022-ого року Валерій Залужний на одній з нарад в апараті РНБО виступив із пропозицією наступу на Бєлгородську область. Про це в інтерв'ю BBC розповів радник колишнього головнокомандувача генерал Віктор Назаров, передає 24 Канал.

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Залужний пропонував наступ на Бєлгород

Назаров пригадав, що у доповіді Залужного тоді йшлося про 5 ключових моментів, які реалізовуються вже зараз.

Перше – це стабілізація лінії фронту на Донбасі без проведення там активних наступальних дій.

Друге – це продовження атак на Крим, аби росіяни не могли там базувати свій флот, авіацію і засоби ураження.

Третє і четверте – це повітряні удари по економічному та енергетичному потенціалу ворога на території Росії.

П'яте – це перенесення воєнних дій на територію противника. Залужний пропонував наступ на Бєлгородську область. Сам Назаров висував ідеї оточення або блокування Бєлгорода, щоб позбавити противника можливості завдання ударів по Харкову і створити загрозу для російського угруповання на Донбасі.

Наступ мав відбуватися десь на стику Курської і Бєлгородської областей, в загальному напрямку на Бєлгород.

За словами Назарова, це рішення тоді не було підтримане з політичних причин.

До слова, Валерій Залужний пояснив, що стало причиною погіршення ситуації на полі бою.