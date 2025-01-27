Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Залужного для "Української правди". Зазначається, що ця війна має усі шанси посісти своє місце на п'єдесталі найстрашніших подій людської історії.

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Які фактори впливають на ситуацію на фронті

Ексголовком ЗСУ нагадав, що станом на січень 2025 року війна в Україні триває вже майже 11 років, а фаза повномасштабної агресії вже сягнула відмітки 2 роки і 11 місяців.

За словами Залужного, війна в Україні точно посідає місце найжорстокішого акту насилля 21-го століття.

І, як у будь-якій війні, можна виграти або програти. Чому віддати перевагу – залежить тільки від нас. У цій боротьбі з людожерним диктатором нам треба бути разом. Це – сильний ворог, на боротьбу з яким і Україна, і весь демократичний світ мають об'єднати всі сили,

– написав ексголовком.

Він додав, що доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та "читав молитву про необхідність уникнення ескалації", навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. За словами Валерія Залужного, зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася.

Ми увійшли в стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього,

– йдеться в колонці.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українці сьогодні воюють з тиранією. Водночас чи обмежиться ця війна лише Україною – це те, чим має перейматися весь демократичний світ.