Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный давно стал любимцем украинцев. Он не только делает все возможное ради нашей победы, но и успевает подбодрить и поддержать тех, кто в этом нуждается.

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Обращение Залужного к детям из Николаева

Валерий Залужный принял участие в акции в поддержку Николаевской областной клинической больницы. Он подписал марки "русский военный корабль... все!", которые впоследствии продадут на благотворительном аукционе.

Когда главнокомандующий ставил свой автограф на марках, он обратился к детям.

Дети из Николаева. Держитесь, солнышки. Мы вас любим. И защищаем. Вы наше будущее,

– сказал Задужный.

Война россии с Украиной: последние новости

в Генеральном штабе ВСУ сообщили о ближайших планах российских оккупантов на Юге. Они хотят нанести удар по гражданской инфраструктуре, поэтому жителям южных регионов нужно быть осторожными и реагировать на сигнал тревоги.

россияне нанесли ракетный удар по одному из сел Черкасской области. Их снаряд попал в сельхозпредприятие.

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