Безумные обстрелы и наступательные действия россиян продолжаются. Враг надеется не только сдвинуть свои позиции, но и нанести удары по тылам наших героических защитников.

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Планы россиян на Юге

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ситуация на Южнобужском направлении остается тяжелой. Российские оккупанты не прекращают обстрелов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в районе Потемкиного враг нанес удары из своей авиации.

В Генштабе сообщили, что угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона очень высока. Наши герои мужественно держат оборону и не дают врагу реализовать его планы.

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В соцсетях начали распространять информацию о якобы "точном времени" ракетных ударов россиян. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал граждан всегда реагировать на сигнал воздушной тревоги и не доверять подобным сообщениям, ведь планы врага никому неизвестны.

Генеральный штаб сообщил, что на Юге россияне не прекращают свои обстрелы. Их целями в ближайшей перспективе могут стать объекты гражданской инфраструктуры.

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