Шалені обстріли та наступальні дії росіян тривають. Ворог сподівається на лише посунути свої позиції, а й завдати ударів по тилах наших героїчних захисників.

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Плани росіян на Півдні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ситуація на Південнобузькому напрямку залишається важкою. Російські окупанти не припиняють обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, у районі Потьомкиного ворог завдав ударів зі своєї авіації.

У Генштабі повідомили, що загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону дуже висока. Наші герої мужньо тримають оборону та не дають ворогу втілити його плани.

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У соцмережах почали поширювати інформацію про нібито "точний час" ракетних ударів росіян. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав громадян завжди реагувати на сигнал повітряної тривоги та не довіряти подібним повідомленням, адже плани ворога нікому невідомі.

Генеральний штаб повідомив, що на Півдні росіяни не припиняють своїх обстрілів. Їхніми цілями в найближчій перспективі можуть стати об'єкти цивільної інфраструктури.

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