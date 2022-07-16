російські окупанти – вкрай цинічний та підлий ворог, передбачити дії якого вкрай важко. Інколи в соцмережах можна зустріти інформацію про "ймовірну небезпеку" у визначений час, але нічого спільного з реальністю такі повідомлення не мають.

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Не потрібно реагувати на маніпуляції

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук відреагував щодо одного з таких повідомлень. Воно попереджало про "ймовірний час" ракетної атаки росіян по Одесі та області.

Це маніпуляція. Не треба реагувати на такі вкиди та поширювати паніку. Єдине правило, якого потрібно дотримуватися і яке допоможе зберегти життя – реагувати на сигнал повітряної тривоги. Не в певний час, не в певний день, а завжди, як тільки лунає сирена,

– сказав Братчук.

Також він додав, що кожен сам відповідає за свою безпеку, тому не варто ігнорувати попередження.

"Бережіть себе, нам ще разом перемогу зустрічати", – додав Братчук.

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запаси дронів у російських окупантів швидко скорочуються. Нашим героям вдається збивати дуже багато ворожих "пташок".

російські окупанти готуються до наступного етапу наступальних дій. Заслухати подальші плани своїх командирів приїжджав сам шойгу.

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