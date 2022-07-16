российские оккупанты – крайне циничный и подлый враг, предугадать действия которого очень тяжело. Иногда в соцсетях можно встретить информацию о "возможной опасности" в определенное время, но ничего общего с реальностью у таких сообщений нет.

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Не нужно реагировать на манипуляции

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук отреагировал на одно из таких сообщений. Оно предупреждало о "вероятном времени" ракетной атаки россиян по Одессе и области.

Это манипуляция. Не нужно реагировать на такие вбросы и распространять панику. Единственное правило, которое нужно соблюдать и которое поможет сохранить жизнь – реагировать на сигнал воздушной тревоги. Не в определенное время, не в определенный день, а всегда, как только звучит сирена,

– сказал Братчук.

Также он добавил, что каждый сам отвечает за свою безопасность, поэтому не стоит игнорировать предупреждения.

"Берегите себя, нам еще вместе победу встречать", – добавил Братчук.

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запасы дронов у российских оккупантов быстро сокращаются. Нашим героям удается сбивать очень много вражеских "птичек".

российские оккупанты готовятся к следующему этапу наступательных действий. Заслушать дальнейшие планы своих командиров приезжал сам шойгу.

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