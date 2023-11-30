О телефонном разговоре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил поздно вечером 30 ноября. Чарльзу Брауну он рассказал о ведении российскими захватчиками локальных наступательных действий.

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Рассказал о потерях врага на фронте

Как отметил Валерий Залужный, Чарльзу Брауну он рассказал, как оккупанты ведут локальные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Он также отметил, что Силы безопасности и обороны наносят существенные потери противнику. Причем, как в живой силе, так и в технике. А еще они истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.

С генералом Брауном договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании,

– добавил Залужный.

В то же время главнокомандующий поделился с партнерами результатами исследований, касающихся эффективности применения определенных типов вооружений

Залужный выразил благодарность генералу Брауну, а также всему народу Соединенных Штатов за последовательную поддержку и помощь нашему государству в противостоянии русским захватчикам. Он добавил, что "вместе – победим".

90% денег, выделенных на военную помощь, остаются в США

Об этом заявил бывший автор речей президента Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник American Enterprise Institute Марк Тиссен в своей статье.

Он отметил, что средства, выделенные конгрессменам на вооружение ВСУ, не получает Киев. В основном их осваивают на территории США, направляя или на производство нового вооружения или на замену того, которое Украина получила из запасов Америки.

Из 68 миллиардов долларов на военную и связанную с ней помощь, которую Конгресс выделил после начала вторжения России в Украину, почти 90% ушли американцам, как показал один из анализов,

– говорит Марк Тиссен.

Такое освоение средств со стороны США, по его словам, – одна из самых больших тайн о военной помощи со стороны Вашингтона.