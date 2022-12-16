Он знал всех в ВСУ, – Залужный рассказал, чей портрет висит над его столом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал примером для многих украинцев. Однако есть и тот, кем сам увлекается украинский генерал.

Об этом Главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью. Речь идет о Геннадии Воробьеве – командующем Сухопутными войсками ВСУ с 2009 по 2014 годы.

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Портрет Воробьева находится в кабинете Залужного.

Валерий Залужный рассказал, что в его кабинете стоит фото покойного Геннадия Воробьева. Но, что интересно, Главнокомандующий отметил, что когда он спокоен – фото лежит на столе лицевой стороной вниз, но когда есть сомнения – он ставит его в вертикальное положение. Это генерал объясняет тем, что, сомневаясь, он смотрит на портрет Воробьева и думает, как бы тот поступил в той или иной ситуации.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что Геннадий Воробьев является примером для него. Потому что знал всех в ВСУ и всем помогал, хотя ему и самому было тяжело.

Это человек, который добился успеха. Это человек, которому было нелегко, потому что он помогал всем. Каждому. Он знал всех в Вооруженных Силах, их женах, их детях, их племянниках и так далее. Ему было тяжело, но он взял эту тяжелую ношу и унес ее. Вот такой пример,

– рассказал Залужный.

Что известно о Геннадии Воробьеве

Генерал-полковник Геннадий Воробьев с 2009 по 2014 годы был командующим Сухопутными войсками ВСУ. В частности, на время его командования пришлась Революция Достоинства, в ходе которой он отказался выводить армию против митингующих на Майдане, а после голосования за диктаторские законы 16 января 2014 года подал в отставку.

Затем работал в должности первого заместителя председателя Генштаба ВСУ, а с 2016 года сначала был временно исполняющим обязанности начальника, а затем и начальником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Генерал-полковник внезапно скончался 11 февраля 2017 года.