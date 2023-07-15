Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что за 7 месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину он задумался об отставке и переходе к гражданской жизни. Однако ему тогда позвонил президент Владимир Зеленский и предложил самую высокую должность в Вооруженных Силах Украины.

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Что первым сделал главком на новой должности

Он признался, что сначала отремонтировал свой новый кабинет, сделав его простым и современным.

Таким образом, Залужный хотел избавиться от наследия советской армии. Больше всего в ней он презирал то, что любой командир, занимавший его должность, "фактически был феодалом над своими подчиненными".

К слову, кабинет Залужного расположен в Генштабе отдельно. Там главком хранит большую коллекцию книг. Среди них даже есть "Управление Китаем" Си Цзиньпина.

Как Главнокомандующий ВСУ меняет армию

Залужному не близок принцип управления железной рукой. Вместо этого он часто просит о помощи других военных. Речь не только о его круге генералов.

Наши защитники, находящиеся на передовой, могут обращаться к нему напрямую через социальные сети. А командиры низшего звена ВСУ на местах часто чувствуют себя уполномоченными принимать решения быстро вместо того, чтобы каждый раз обращаться "наверх" и запускать свой вызов по цепочке командования.

Уход от советского наследия в украинской армии еще далек от завершения. Нужно поменять еще много кабинетов. И еще больше перемен придет с новым поколением,

– отметил главком.

О чем мечтает Залужный

"Железный генерал" сообщил о своем желании отправиться в путешествие и написать книгу после завершения войны со страной-агрессором. В то же время Залужный отдает себе отчет, что будет заниматься усилением украинской армии, чтобы ни один враг больше не мог напасть на наше государство.

Что еще Залужный сказал в интервью