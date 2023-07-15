Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що за 7 місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він задумався про відставку та перехід до цивільного життя. Однак йому тоді подзвонив президент Володимир Зеленський та запропонував найвищу посаду в Збройних Силах України.

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Що першим зробив головком на новій посаді

Він зізнався, що спочатку відремонтував свій новий кабінет, зробивши його простим та сучасним.

У такий спосіб Залужний хотів позбутися спадщини радянської армії. Найбільше у ній він зневажав те, що будь-який командир, що обіймав його посаду, "фактично був феодалом над своїми підлеглими".

До слова, кабінет Залужного розташований у Генштабі окремо. Там головком зберігає велику колекцію книг. Серед них є навіть "Управління Китаєм" Сі Цзіньпіна.

Як Головнокомандувач ЗСУ змінює армію

Залужному не є близьким принцип керування залізною рукою. Замість цього він часто просить про допомогу інших військових. Мовиться не тільки про його коло генералів.

Наші захисники, що перебувають на передовій, мають змогу звертатися до нього напряму через соціальні мережі. А командири нижчої ланки ЗСУ на місцях часто відчувають себе уповноваженими приймати рішення швидко замість того, щоб кожного разу звертатися "нагору" й запускати свій виклик по ланцюгу командування.

Відхід від радянської спадщини в українській армії ще далекий від завершення. Потрібно змінити ще багато кабінетів. І ще більше змін прийде з новим поколінням,

– зазначив головком.

Про що мріє Залужний

"Залізний генерал" повідомив про своє бажання відправитися у подорож та написати книгу після завершення війни з країною-агресоркою. Водночас Залужний усвідомлює, що буде займатися посиленням української армії, щоб жоден ворог більше не міг напасти на нашу державу.

Що ще Залужний сказав в інтерв'ю