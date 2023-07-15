"Залізний генерал" розраховує, що й після війни він буде зайнятий. Валерій Залужний поділився своїм баченням перемоги України.
До речі Партнери бояться давати зброю – використаємо свою, – Залужний про удари по ворогу на його землі
"Такого більше не повториться"
Концепція перемоги головкома – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.
Перемога буде тоді, коли у нас буде армія — може, навіть не мала, яка гарантуватиме безпеку дітей, що зараз їздять у колясках, аби вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. І це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз,
– підкреслив Залужний.
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Україна деокупує Крим, навіть якщо Захід буде проти
- Головнокомандувач ЗСУ заявив, що як тільки-но матиме відповідні засоби, "зробить щось" для звільнення півострова. Підкреслив: "Мені наплювати – мене ніхто не зупинить".
- Зауважимо, що також Валерій Залужний висловися щодо ударів по території агресора. Наголосив, якщо наші партнери бояться давати зброю для цих дій, то держава використає засоби вітчизняного виробництва.
- Головком зазначив, що українське військове командування не визнає свою причетність до ударів по території Росії. Водночас він запевнив, що наша армія проводить ту роботу, яку і вважає потрібною.
- Також Валерій Залужний наголосив, що не має питати в когось дозволу, що саме робити на території ворога. За його словами, пріоритетним завданням є врятувати свій народ від ворога.
- "Мені чомусь доводиться думати, що мені там нічого не дозволяють, тому що Путін застосує ядерну зброю. Дітям, які вмирають, байдуже", – підкреслив генерал.