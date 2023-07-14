Колишні однокласники між собою називають головкома просто Валера. Мріють про зустріч, посміхаються та ледь стримують сльози, коли розповідають про нього. Про це з посиланням на "Радіо Свобода" пише 24 Канал.

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"Бажаю здоров'я, пане генерале"

Перша вчителька Тетяна Шатульська пригадала, коли йшла до школи, маленький Валерій гукав та просив почекати. Далі пропонував піднести сумку. Вчителька ніколи не робила йому зауваження.

Ось ця посмішка залишилася такою, як і була,

– поділилася вона.

Пані Тетяна зазначила, не здивувалася, що Залужний став військовим. У районі, де вони жили, було дві військові частини.

Однокласники пригадали шкільні роки. З повагою зазначили, що Валерій Федорович сидів за 4-тою партою. У нього з усіма були дружні стосунки.

Він для мене Валера. Між собою однокласниками – Валера, але коли вже в переписці зв'язувалися, то вже "Бажаю здоров'я, пане генерале",

– підкреслила Жанна Васянович.

Зауважила, що всі дівчата задивлялися на майбутнього головкома. Він був статним, рослим та спортивним.

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"Тоді було просто від Залужного, а сьогодні від ЗАЛУЖНОГО"

Однокласник Сергій Степанюк поділився, що має світлину від Залужного за 1985 рік. Зазначив, показовим є те, що ці маленькі фотографії 2 – 3 вирізали на учнівський квиток на школу, а ті, що лишалися, вже роздавали найдорожчим друзям.

Тоді це було просто від Залужного, а сьогодні від ЗАЛУЖНОГО,

– наголосили однокласники.

Степанюк зауважив, що дуже яскраві враження залишилися саме після військової підготовки, коли школярам зробили військові збори. Учні жили в казармі, їли у військовій частині. Тож перша фотографія у формі – в гімнастерці і галіфе.

"Хотів стати військовим, тому дуже старався"

Після школи Залужний вступив до машинобудівного технікуму. При вступі його середній бал був 3,9. Закінчував технікум уже з відзнакою.

Майбутній Головнокомандувач навчався на прикладній механіці. Закінчив технікум у 1993 році.

Залужний, я його запам'ятав. Він видний, кидався в очі. і Ця його поведінка з відчуттям власної гідності. Хотів стати військовим, тому дуже старався,

– захоплено розповів викладач Броніслав Пекарський.

Міський голова зауважив, що генерал став сучасною візитівкою Звягеля.

Залужний Валерій Федорович – це наша гордість. Я вас запевняю, скромнішої людини, ніж Валерій Федорович не зустрічав,

– підкреслив Микола Боровець.

Додав, що у рідному місті головкому планують вручити орден. Однокласники зазначили, що хотіли б особисто зустрітися з Валерієм Залужним.

"Я собі уявляю, що це буде зустріч у на у 2025 році. Якийсь там черговий ювілей, дуже сподіваємось, що він буде. І ювілей, і Валерій на цьому ювілеї", – підсумували Ольга та Сергій Степанюки.