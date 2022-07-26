Об этом написал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Он опубликовал видео с рассказом военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, Героя Украины Евгения Шаматалюка.
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"Мы уже победили, потому что среди ужасов войны остаемся людьми. Помогаем друг другу, спасаем мирных жителей, оплакиваем погибших, радуемся коротким разговорам с родными... Мы победили, потому что среди нас настоящие Герои", – написал Залужный.
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Рассказ Шаматалюка
Военный сказал, что его собратья из 95 ОДШБ воюют до последнего и являются настоящими Героями. Защитники выполняют задачи, которые на первый взгляд кажутся невозможными. Сражаются даже тогда, когда у противника большие силы и тот применяет сотни ракет, фосфорные боеприпасы.
Главный фактор – это боевой дух. Был случай, когда сержант остался на позиции без руки без ноги. Давал координаты и вызвал артиллерию. Не мог уже эвакуироваться и сказал, что здесь остается. Так уничтожили очень много противников,
– сказал Шаматалюк.
Залужный обратился к детям
Главнокомандующий ВСУ принял участие в благотворительной акции, чтобы поддержать детей из больницы Николаева. Залужный подписал марки "русский военный корабль... все!" для аукциона.
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