Про це написав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він опублікував відео з розповіддю військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, Героя України Євгена Шаматалюка.

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"Ми вже перемогли, тому що серед жахіть війни залишаємося людьми. Допомагаємо один одному, рятуємо мирних мешканців, оплакуємо загиблих, радіємо коротким розмовам з рідними... Ми перемогли, тому що серед нас справжні Герої", – написав Залужний.

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Розповідь Шаматалюка

Військовий сказав, що його побратими з 95 ОДШБ воюють до останнього і є справжніми Героями. Захисники виконують завдання, які, на перший погляд, здаються неможливими. Воюють навіть тоді, коли у противника більші сили й той застосовує сотні ракет, фосфорні боєприпаси.

Головний фактор – це бойовий дух. Був випадок, коли сержант залишився на позиції без руки, без ноги. Давав координати й викликав артилерію. Вже не міг евакуйовуватись й сказав, що тут залишається. Так знищили дуже багато противників,

– сказав Шаматалюк.

Залужний звернувся до дітей

Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у благодійній акції, щоб підтримати дітей з лікарні Миколаєва. Залужний підписав марки "русскій воєнний корабль... всьо!" для аукціону.

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