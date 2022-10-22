Не знали даже США: Залужному удалось утаить план обороны Украины перед вторжением, – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный держал в секрете план, как Украина будет обороняться от вторжения России. Его нельзя было раскрывать, чтобы не сорвать.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли несколько раз в неделю разговаривал с Залужным перед нападением. Милли призвал поделиться планами по обороне, были даже запросы по инвентаризации запасов вооружения ВСУ.

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Милли предложил Залужному свое стратегическое видение обороны:

рассредоточить мобильные подразделения,

установить несколько линий обороны по всей стране,

совмещать силы регулярной армии и партизанской войны.

Залужный ничего не рассказывал

Главнокомандующий ВСУ отказывался сообщить какие-либо подробности о планах. Не рассказывал также о "тайниках с вооружением". Кстати, их постоянно перемещали по стране, чтобы российская армия не смогла уничтожить или захватить их.

Одни американские чиновники думали, что Залужный не до конца поверил разведке США о вероятности вторжения России. Остальные считали, мол, он верил данным, но хотел сохранить военные планы в секрете от Зеленского.

Украина никому не доверяла

СМИ цитирует заявление одного из высокопоставленных украинских чиновников: "тогда мы никому не доверяли".

Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы не хотели, чтобы кто-то вообще знал о нем,

– добавил чиновник.

Настоящая стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева. В других регионах российские силы хотели растянуться так, чтобы продвижение их опередило скорость линий логистики и поставок.

Отмечали, что идея Залужного заключалась в том, чтобы ненадолго уступить территорию, но получить возможность разгромить оккупантов.

Продуманный шаг Залужного

Чтобы сохранить этот план в тайне, в феврале Генштаб ВСУ вроде бы согласился рассказать о своей стратегии защиты. Военного атташе посольства США вызвали в Генштаб ВСУ и показали ей рисунок украинских позиций и схем обороны. Копию не предоставили, но разрешили делать рукописные заметки.

Даже очертив эти условия, Залужный был менее чем откровенным. Его подчиненные показали атташе ошибочную версию плана, замаскировав весь размах оборонной кампании,

– пишет СМИ.

Военный чиновник США отметил план Залужного и мастерски мобильную эшелонированную оборону.

Напряжение между Милли и Залужным сменилось дружескими отношениями

По информации издания, между Милли и Залужным было напряжение, когда Украина пыталась получить больше советских самолетов МиГ-29.

Залужный пытался объяснить Милли, что в Украине почти не осталось истребителей, однако американский генерал настаивал, что их вроде бы достаточно. СМИ пишут, что генералы даже неделю не разговаривали. Однако затем ситуация поменялась.

Военный представитель США отмечает, что сначала их разговоры носили формальный и деловой характер, а теперь они даже говорят о своих семьях.

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