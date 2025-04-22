Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Валерия Залужного.

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Как держался Залужный в начале полномасштабной войны

На вопрос о том, как это – когда внимание всей страны направлено на тебя, Залужный ответил: не переживал.

Когда ты находишься в своей тарелке и когда занимаешься тем, чем хотел заниматься всю жизнь, когда занимаешься любимым делом, то редко задумываешься над тем, что тебе нужны какие-то дополнительные силы,

– ответил бывший главнокомандующий.

Он сравнил работу военного с работой хирурга. Ведь когда хирург становится к операционному столу, он понимает, что операция может длиться и 8, и 10, и 12 часов. Поэтому главком не обращал внимания на трудности.

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Утром 24 февраля водитель Залужного проспал. Тогда командующий оделся и в 4 утра пошел на службу пешком.

"Абсолютно спокойно встретил там солдат, которые подметали территорию, посмеялся с ними, покурил, и пошел себе дальше", – вспомнил он.

Залужный признался, что сейчас ему сложнее, поскольку с дипломатической работой раньше не имел дела.

Если ты заходишь в поле, которое тебе менее известно, в поле, где ты не сталкиваешься со, скажем так, своей профессиональной идеальностью, вот там ты больше всего получаешь ударов. Да, я даже задумывался, действительно, где же взять силы и все это пережить,

– поделился действующий посол Украины в Великобритании.

Чиновник берет силы в поддержке семьи – она для него самая близкая и поддержит при любых обстоятельствах. Но также очень важны для бывшего главкома друзья и коллектив.