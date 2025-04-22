Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Валерія Залужного.

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Як тримався Залужний на початку повномасштабної війни

На запитання про те, як це – коли увага всієї країни спрямована на тебе, Залужний відповів: не переймався.

Коли ти знаходишся у своїй тарілці та коли займаєшся тим, чим хотів займатися все життя, коли займаєшся улюбленою справою, то рідко замислюєшся над тим, що тобі потрібні якісь додаткові сили,

– відповів колишній головнокомандувач.

Він порівняв роботу військового з роботою хірурга. Адже коли хірург стає до операційного столу, він розуміє, що операція може тривати і 8, і 10, і 12 годин. Тож головком не звертав увагу на труднощі.

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Зранку 24 лютого водій Залужного проспав. Тоді командувач вдягнувся та о 4 ранку пішов на службу пішки.

"Абсолютно спокійно зустрів там солдат, які підмітали територію, посміявся з ними, покурив, та й пішов собі далі", – згадав він.

Залужний зізнався, що зараз йому складніше, оскільки з дипломатичною роботою раніше не мав справи.

Якщо ти заходиш у поле, яке тобі менш відомо, у поле, де ти не стикаєшся із, скажімо так, своєю професійною ідеальністю, ось там ти більше за все отримуєш ударів. Так, я навіть замислювався, дійсно, де ж взяти сили і все це пережити,

– поділився чинний посол України у Великій Британії.

Посадовець бере сили в підтримці родини – вона для нього найближча та підтримає за будь-яких обставин. Але також дуже важливі для колишнього головкома друзі та колектив.