Замалчивание темы Крыма на нормандском саммите будет подарком Путину, – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил обеспокоенность тем, что, возможно, Владимир Зеленский не собирается выполнять свое обещание на счет нормандского саммита. Ранее президент Украины говорил, что во время встречи "нормандской четверки" одинаково остро будут подниматься вопросы как Донбасса, так и Крыма.

Впрочем чем ближе встреча в Париже, тем реже слово "Крым" появляется в риторике Зеленского, заявил Рефат Чубаров в интервью "Голосу Америки".

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Мы это отмечаем с большой тревогой, ведь понимаем, что под давлением различных обстоятельств, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. В частности, и из-за ожидания наших западных партнеров Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину,

– пояснил глава Меджлиса.

Это очень волнует крымских татар, поскольку замалчивание темы Крыма со стороны украинской власти Владимиром Путиным будет восприниматься как подарок.

"Он воспримет это как согласие на то, что Россия в дальнейшем может максимально закреплять за собой полуостров. И даже если кто-то будет противоречить этому, он сможет сказать, что это даже не его инициатива была", – заявил Чубаров.

По его словам, лидеры крымских татар пытаются донести эту позицию до Владимира Зеленского, но основной акцент нужно делать на том, чтобы это дошло к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.

"Можно предложить им простую формулу, о которой говорил Олег Сенцов, чтобы они постоянно держали ее в голове. Я говорю фразу о том, что "каждый раз, когда они захотят протянуть руку помощи Путину, пусть вспомнят о 13 тысячах убитых украинцев", – рассказал Рефат Чубаров.

Какие вопросы украинская власть планирует обсудить на нормандской встрече?

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время встречи в нормандском формате украинская власть планирует озвучить три главные темы:

возвращение наших пленных;

прекращение огня по всей линии фронта;

решение вопроса границы и выборов согласно украинскому законодательству.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.