Замовчування теми Криму на нормандському саміті буде подарунком Путіну, – Чубаров

Голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив занепокоєння щодо того, що, можливо, Володимир Зеленський не збирається виконувати свою обіцянку щодо нормандського саміту. Раніше президент України говорив, що під час зустрічі "нормандської четвірки" однаково гостро підійматимуться питання як Донбасу, так і Криму.

Втім чим ближче до зустрічі у Парижі, тим рідше слово "Крим" з'являється у риториці Зеленського, заявив Рефат Чубаров в інтерв'ю "Голосу Америки".

Важливо! Що Путін вимагатиме від Зеленського на нормандському саміті

Ми це відзначаємо з великою тривогою, адже розуміємо, що під тиском різних обставин, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку. Зокрема, і через очікування наших західних партнерів Макрона і Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну,

– пояснив глава Меджлісу.

Це дуже хвилює кримських татар, оскільки замовчування теми Криму з боку української влади Володимиром Путіним сприйматиметься як подарунок.

"Він сприйме це як згоду на те, що Росія надалі може максимально закріплювати за собою півострів. І навіть якщо хтось буде суперечити тому, він зможе сказати, що це навіть не його ініціатива була", – заявив Чубаров.

За його словами, лідери кримських татар намагаються донести цю позицію до Володимира Зеленського, але основний акцент потрібно робити на тому, щоб це дійшло до Ангели Меркель і Еммануеля Макрона.

"Можна запропонувати їм просту формулу, про яку говорив Олег Сенцов, щоб вони постійно тримали її в голові. Маю на увазі фразу про те, що "кожного разу, коли вони захочуть простягнути руку допомоги Путіну, нехай згадають про 13 тисяч вбитих українців", – розповів Рефат Чубаров.

Які питання українська влада планує обговорити на нормандській зустрічі?

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час зустрічі у нормандському форматі українська влада планує озвучити три головні теми:

повернення наших полонених;

припинення вогню по всій лінії фронту;

вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.