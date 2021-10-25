Если эти сообщения соответствуют действительности, то отрадно уже то, что нас пока избавили от "зеленой Мэри Поппинс" (в миру – мадам Верещук) в качестве министра обороны.

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Ибо, на этой, столь вожделенной нею должности, от этой великой специалистке в "дизельных тролейбусах" и полетах на зонтах, можно было бы ожидать самых удивительных и "неординарных" поступков и решений. Особенно учитывая ее, скажем так, не совсем понятные религиозные убеждения с "общеславянским" уклоном и, скажем прямо, мутноватое прошлое…

В воюющей стране, Министр обороны с такого рода заскоками... явно не к месту и не ко времени.

Думаю, тут скорее всего сыграл инстинкт самосохранения нынешней власти, которая решила все-таки не рисковать и назначить на должность министра обороны вменяемого топ-менеджера, а не разрекламированную "водительницу БМП"... Если, конечно, это назначение все-таки состоится…

И потом, господин Резников на должности министра обороны Украины, на мой взгляд, совсем и далеко не худший вариант... А по той "скамейке запасных", которая нынче в наличии у "зеленых" керманичей... вообще – зашибись…

Да, господин Резников – не военный, он – юрист по образованию. И я, откровенно говоря, не знаю – какой из него выйдет реформатор оборонной сферы нашего государства... особенно, учитывая тот факт, что на этом посту недалеко и шею себе свернуть.

Но несколько вещей про него мы можем сказать уже сегодня.

Во-первых, он достаточно предметно и детально знаком с теми ужимками и прыжками, кои использует нынче Кремль на Донбассе и в Крыму, в силу своей предыдущей должности. А в таких вопросах, как – что именно там происходит и в каком именно состоянии находится "та сторона", думаю, Алексей Резников есть одним из самых осведомленных людей в стране…

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Во-вторых, регулярные вопли и крики из Кремля на тему "немедленно уберите Резникова", меня скорее обнадеживают... в смысле его назначения на должность министра обороны, нежели отталкивают.

И, думаю, я знаю почему... месье Резников неоднократно успел оркам залить сала за шкуру:

то закон такой предложит принять, от которого у Путина начнется изжога, вплоть до ябедничья Ангеле Меркель.

то какого-нибудь дрессированного кремлевского орка из бантустанов на переговорах его же российским картоном, образно говоря, по лбу треснет... а заодно уличит его хозяев во лжи и передергиваниях.

то сорвёт планы некоторых своих коллег по подаче воды в Крым... вынеся на свет божий, их подковерную и рукоблудную возню.

то вообще публично и демонстративно заявит в СМИ о том, что согласно статье №51 устава ООН и 40-й статьи Гаагской конвенции... Украина не просто имеет право, но и обязана защищаться в случае нападения на нее, даже если это кому-то не нравится и особенно – если это кому-то не нравится... чем вызовет настоящие приступы истерики, как непосредственно в Кремле... так и у ряда его "западных партнёров".

Ну, и, в-третьих, с тем бордельеро, которое нынче развёл в нашем оборонном ведомстве "дедушка" Таран, особенно в области разнообразных Госзакупок, гособоронзаказа, финансирования приоритетных программ и т.д... на мой глубоко субъективный взгляд, лучше всего справится именно национально-ориентированный юрист... а не разрекламированная "специалистка по дизелям".

Резюмируем.

Как оно получится, и получится ли вообще (в смысле – состоится ли это назначение)... я не знаю и даже не предполагаю... Но, я, как и все вы, мои читатели, буду надеяться на лучшее...