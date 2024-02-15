Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что эта большая и фундаментальная замена позволит иначе посмотреть на действия на линии фронта. Мол, украинская армия не может засесть в оборону.

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"Она (замена – 24 Канал) позволит иначе посмотреть на те тактические и тактическо-оперативные действия, которые нужны нам на линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в обороне", – подчеркнул Подоляк.

Для путинской элиты не существует цены войны. Именно поэтому враг может продолжать давить количеством на любом направлении.

Что нужно для эффективной борьбы

Советник руководителя ОПУ отметил, что для того, чтобы эффективно воевать в 2024 году, необходимо инструментально уничтожать логистическую инфраструктуру россиян. Надо сделать так, чтобы России было сложнее перебрасывать резервы и ресурсы, а также – проводить ротации.

По мнению Подоляка, необходимо проводить спецоперации не только на временно оккупированных территориях, но и на тех, которые имеют отношение непосредственной к поддержке войны против Украины.

Надо усилить информационное давление на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что, если они хотят на своей территории её (войну – 24 Канал) получить, они её обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение,

– сказал советник руководителя ОПУ.

Также Михаил Подоляк убежден, что надо влиять определенными акциями и на морально-этическое состояние России.

Важно! Полное интервью с советником руководителя ОПУ Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 Канала в 17:00. Не пропустите!

Замена военного руководства ВСУ