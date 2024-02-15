Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу заявив, що ця велика та фундаментальна заміна дозволить інакше подивитися на дії на лінії фронту. Мовляв, українська армія не може засісти в оборону.

До теми "Сніговий барс" замість "Залізного генерала"․ Що про відставку Залужного пишуть західні ЗМІ

"Вона (заміна – 24 Канал) дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", – наголосив Подоляк.

Для путінської еліти не існує ціни війни. Саме тому ворог може продовжувати тиснути кількістю на будь-якому напрямку.

Що треба для ефективної боротьби

Радник керівника ОПУ зазначив, що для того, аби ефективно воювати у 2024-му році, необхідно інструментально знищувати логістичну інфраструктуру росіян. Треба зробити так, аби Росії було складніше перекидати резерви та ресурси, а також – проводити ротації.

На думку Подоляка, необхідно проводити спецоперації не лише на тимчасово окупованих територіях, але й на тих, які мають відношення до безпосередньої підтримки війни проти України.

Треба підсилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що, якщо вони хочуть на своїй території її (війну – 24 Канал) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення,

– сказав радник керівника ОПУ.

Також Михайло Подоляк переконаний, що треба впливати певними акціями й на морально-етичний стан Росії.

Важливо! Повне інтерв'ю з радником керівника ОПУ Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 17:00. Не пропустіть!

Зміна військового керівництва ЗСУ