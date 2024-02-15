Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу заявив, що ця велика та фундаментальна заміна дозволить інакше подивитися на дії на лінії фронту. Мовляв, українська армія не може засісти в оборону.
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"Вона (заміна – 24 Канал) дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", – наголосив Подоляк.
Для путінської еліти не існує ціни війни. Саме тому ворог може продовжувати тиснути кількістю на будь-якому напрямку.
Що треба для ефективної боротьби
Радник керівника ОПУ зазначив, що для того, аби ефективно воювати у 2024-му році, необхідно інструментально знищувати логістичну інфраструктуру росіян. Треба зробити так, аби Росії було складніше перекидати резерви та ресурси, а також – проводити ротації.
На думку Подоляка, необхідно проводити спецоперації не лише на тимчасово окупованих територіях, але й на тих, які мають відношення до безпосередньої підтримки війни проти України.
Треба підсилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що, якщо вони хочуть на своїй території її (війну – 24 Канал) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення,
– сказав радник керівника ОПУ.
Також Михайло Подоляк переконаний, що треба впливати певними акціями й на морально-етичний стан Росії.
Зміна військового керівництва ЗСУ
- Чутки про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача з'явилися 29 січня. Однак тоді прессекретар президента України їх простував.
- Однак 8 лютого президент України таки звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду обійняв Олександр Сирський.
- Згодом відбулася ще низка кадрових рішень. Новим керівником Генштабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. Сухопутні війська ЗСУ очолив Олександр Павлюк – колишній перший заступник міністра оборони. Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль. До цього він командував Морською піхотою Військово-морських сил ЗСУ.
- Командувати Десанто-Штурмовими військами ЗСУ призначили Ігоря Скибюка. До призначення він був начальником штабу – заступником командувача Десантно-Штурмових військ. Командувачем Сил територіальної оборони став Ігор Плахута – колишній заступник командира ОСУВ "Хортиця".