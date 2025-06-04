Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

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Как россияне пытаются преуменьшить потери авиации

После успешной операции СБУ "Паутина", когда был поражен 41 российский самолет, россияне всячески пытаются масштабы утраченной стратегической авиации.

Как сообщают наши источники в СБУ, вместо сожженной техники россияне завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.

Кроме того, OSINT-аналитики 2 июня зафиксировали на спутниковых снимках обгоревший самолет Ту-95 на одном из пораженных аэродромов. Однако на снимках за июнь на его месте стоит уже целый самолет.

Россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь: смотрите видео

"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", – отмечают OSINT-аналитики.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, атаки на российские аэродромы могло и не быть. Однако при условии, что Россия согласилась бы на прекращение огня.