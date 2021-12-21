Об этом сообщила представительница Генпрокуратуры Мариана Керпек. События, о которых говорится в деле, происходили в период с 2008 по 2009 год.
Темы На импорте электроэнергии из Украины: в Молдове расследуют хищения на 12 миллионов долларов
Допрос Додона назначили на 27 декабря. Однако пока неизвестно, Додона будут допрашивать как свидетеля, или как подозреваемого.
Схема хищения: что известно
- Кроме того, в хищении средств подозревают и чиновников из Министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и иностранцев.
- Деньги "отмывали", необосновывая увеличение закупочной цены на электроэнергию. Разницу в цене забирали себе.
- Местные журналисты предположили, что к схеме может быть причастен также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Интересно – что известно об Игоре Додоне: смотрите видео