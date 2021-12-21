Об этом сообщила представительница Генпрокуратуры Мариана Керпек. События, о которых говорится в деле, происходили в период с 2008 по 2009 год.

Темы На импорте электроэнергии из Украины: в Молдове расследуют хищения на 12 миллионов долларов

Допрос Додона назначили на 27 декабря. Однако пока неизвестно, Додона будут допрашивать как свидетеля, или как подозреваемого.

Важно! Речь идет о хищении почти 12 миллионов долларов из госбюджета.

Схема хищения: что известно

Кроме того, в хищении средств подозревают и чиновников из Министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и иностранцев.

Деньги "отмывали", необосновывая увеличение закупочной цены на электроэнергию. Разницу в цене забирали себе.

Местные журналисты предположили, что к схеме может быть причастен также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Интересно – что известно об Игоре Додоне: смотрите видео