Про це повідомила представниця Генпрокуратури Маріана Керпек. Події, про які мовиться у справі, відбувались в період з 2008 по 2009 рік.
До теми На імпорті електроенергії з України: у Молдові розслідують розкрадання на 12 мільйонів доларів
Допит Додона призначили на 27 грудня. Однак наразі невідомо, чи Додона допитуватимуть як свідка, чи як підозрюваного.
Схема розкрадання: що відомо
- Окрім Energocom, у розкараданні коштів підозрюють і посадовців з Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики та іноземців.
- Гроші "відмивали", необґрунтовуючи збільшення закупівельної ціни на електроенергію. Різницю в ціні забирали собі.
- Місцеві журналісти припустили, що до схеми може бути причетний також молдовський олігарх Володимир Плахотнюк.
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