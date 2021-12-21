Про це повідомила представниця Генпрокуратури Маріана Керпек. Події, про які мовиться у справі, відбувались в період з 2008 по 2009 рік.

До теми На імпорті електроенергії з України: у Молдові розслідують розкрадання на 12 мільйонів доларів

Допит Додона призначили на 27 грудня. Однак наразі невідомо, чи Додона допитуватимуть як свідка, чи як підозрюваного.

Важливо! Мовиться про розкрадання майже 12 мільйонів доларів з держбюджету.

Схема розкрадання: що відомо

Окрім Energocom, у розкараданні коштів підозрюють і посадовців з Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики та іноземців.

Гроші "відмивали", необґрунтовуючи збільшення закупівельної ціни на електроенергію. Різницю в ціні забирали собі.

Місцеві журналісти припустили, що до схеми може бути причетний також молдовський олігарх Володимир Плахотнюк.

Цікаво – що відомо про Ігоря Додона: дивіться відео