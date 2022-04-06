Гриффитс планирует встретиться с украинскими властями 6 – 7 апреля в Киеве.

Важно Россия превращает право вето в Совете безопасности ООН на право смерти, – Зеленский

Я планирую провести дискуссии с высшим руководством украинского правительства в Киеве в четверг по тем же темам и другим, которые они несомненно представят мне, а также, чтобы воочию увидеть гуманитарное реагирование,

– сказал Гриффитс.

Визит заместителя генсека ООН в Москву

Накануне Гриффитс посетил Москву, где обсудил:

возможности гуманитарного прекращения огня;

вопросы гуманитарных конвоев;

безопасных коридоров.

Он заверил, что в России пообещали изучить его предложения. Но вышел со встречи с четким пониманием, что впереди еще длинная дорога. "Перед нами очень длинная дорога, но ее надо пройти, и мы пройдем ее", – подчеркнул Гриффитс.

Зеленский выступил в ООН

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к Совету Безопасности ООН. Он рассказал о зверствах в Буче и подчеркнул, что эти зверства оказывает Россия – член Совбеза, которую нужно лишить права вето. Зеленский подчеркнул, что Совбез, который создавался для безопасности, сейчас ее не предлагает. Поэтому следует немедленно переформатировать системы ООН.

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