Гріффітс планує зустрітися з українською владою 6 – 7 квітня у Києві.
Важливо Росія перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, – Зеленський
Я планую провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими ж темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування,
– сказав Гріффітс.
Візит заступника генсека ООН до Москви
Напередодні Гріффітс відвідав Москву, де обговорив:
- можливості гуманітарного припинення вогню;
- питання гуманітарних конвоїв;
- безпечних коридорів.
Він запевнив, що в Росії пообіцяли вивчити його пропозиції. Але вийшов із зустрічі з чітким розумінням, що попереду ще довга дорога. "Перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти, і ми пройдемо її", – наголосив Гріффітс.
Зеленський виступив в ООН
Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН. Він розповів про звірства в Бучі та наголосив, що ці звірства чинить Росія – член Радбезу, – яку потрібно позбавити права вето. Зеленський наголосив, що Радбез, який створювався для безпеки, зараз її не пропонує. Тому слід негайно переформатувати системи ООН.
До теми – Виступ Володимира Зеленського перед Радою Безпеки ООН: дивіться відео