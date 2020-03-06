Заместитель Бородянского Ирина Подоляк подала в отставку: детали

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке по собственному желанию. Она не видит смысла продолжать работу по реорганизации Минкульта.

Подоляк отметила, что считает реорганизацию министерства стратегической ошибкой, которая повлияет на жизнь обычных людей. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

К теме Новое правительство Шмыгаля: кто отказался от предложенных должностей

Ирина Подоляк отметила, что больше всего ее беспокоит вопрос языка и реинтеграции. По ее словам, в прошлом году она сознательно приняла решение работать вместе с Бородянским в Минкульте. Политик отметила, что желала приобщиться к формированию общественного взаимодействия, "основанного на ценностях свободы, морали и общего блага".

Если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, которое построим и которое заслуживаем. Все остальное – это лишь рисунки палочкой на берегу океана – волна их смоет,

– подытожила Подоляк.

Отметим, что ранее Владимир Бородянский не захотел оставаться на посту министра культуры после того, как Министерство решили разделить на Минкульт и Минспорт.

Что известно об Ирине Подоляк?

53-летняя Подоляк родом из Львова. Она бывшая народная депутат от "Самопомочи" и бывашая заместитель председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Рады 8-го созыва. Ранее возглавляла департамент культуры Львовской горадминистрации.



За 5 лет в Раде Ирина Подоляк стала автором и инициатором 35 законов. В 2017 году Комитет избирателей Украины назвал ее в числе трех самых продуктивных депутатов парламента, а в 2019-м году она вошла в число 25 народных депутатов с самыми высокими показателями добропорядочности согласно исследованию движения "Честно".



Подоляк была инициатором закона о государственном языке и изменениях в закон о культуре в отношении конкурсного назначения директоров учреждений культуры. Когда Бородянский возглавил Министерство культуры, молодежи и спорта, Подоляк стала его заместителем.