19:30
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Заместитель Бородянского Ирина Подоляк подала в отставку: детали

      - Читати новину українською

      Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке по собственному желанию. Она не видит смысла продолжать работу по реорганизации Минкульта.

      Подоляк отметила, что считает реорганизацию министерства стратегической ошибкой, которая повлияет на жизнь обычных людей. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

      К теме Новое правительство Шмыгаля: кто отказался от предложенных должностей

      Ирина Подоляк отметила, что больше всего ее беспокоит вопрос языка и реинтеграции. По ее словам, в прошлом году она сознательно приняла решение работать вместе с Бородянским в Минкульте. Политик отметила, что желала приобщиться к формированию общественного взаимодействия, "основанного на ценностях свободы, морали и общего блага".

      Если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, которое построим и которое заслуживаем. Все остальное – это лишь рисунки палочкой на берегу океана – волна их смоет,
      – подытожила Подоляк.

      Отметим, что ранее Владимир Бородянский не захотел оставаться на посту министра культуры после того, как Министерство решили разделить на Минкульт и Минспорт.

      Что известно об Ирине Подоляк?
      53-летняя Подоляк родом из Львова. Она бывшая народная депутат от "Самопомочи" и бывашая заместитель председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Рады 8-го созыва. Ранее возглавляла департамент культуры Львовской горадминистрации.

      За 5 лет в Раде Ирина Подоляк стала автором и инициатором 35 законов. В 2017 году Комитет избирателей Украины назвал ее в числе трех самых продуктивных депутатов парламента, а в 2019-м году она вошла в число 25 народных депутатов с самыми высокими показателями добропорядочности согласно исследованию движения "Честно".

      Подоляк была инициатором закона о государственном языке и изменениях в закон о культуре в отношении конкурсного назначения директоров учреждений культуры. Когда Бородянский возглавил Министерство культуры, молодежи и спорта, Подоляк стала его заместителем.

      Коронавирус в России: зафиксировали еще 6 случаев
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Министерство культуры, молодежи и спорта Подоляк Ирина Игоревна Самопомощь Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:43 Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы
      Юлія Михайлова
      сегодня , 17:40 Олег Волошин: что известно о скандальном пророссийском политике из ОПЗЖ
      Анна Запотоцька
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      сегодня , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      сегодня , 17:30 Замена министра финансов: почему сняли Маркарову и при чем здесь Коломойский
      Богдан Мірошниченко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук