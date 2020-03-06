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      Заступниця Бородянського Ірина Подоляк подала у відставку: деталі

      - Читать новость на русском
      Ірина Подоляк / Центр лідерства УКУ

      Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк написала заяву про відставку за власним бажанням. Вона не бачить сенсу продовжувати роботу щодо реорганізації Мінкульту.

      Подоляк зазначила, що вважає реорганізацію міністерства стратегічною помилкою, що вплине на життя звичайних людей. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

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      Ірина Подоляк зазначила, що найбільше її турбує питання мови та реінтеграції. За її словами, минулого року вона свідомо прийняла рішення працювати разом з Бородянським у Мінкульті. Політикиня наголосила, що бажала долучитися до формування громадської взаємодії, "заснованої на цінностях свободи, моралі і загального блага.

      Якщо будемо жити і робити своє, будемо мати таку державу, яку побудуємо і на яку заслуговуємо. Усе інше – це лише малюнки паличкою на березі океану – хвиля їх змиє,
      – підсумувала Подоляк.

      Відзначимо, що раніше Володимир Бородянський не захотів залишатися на посаді міністра культури після того, як Міністерство вирішили розділити на Мінкульт та Мінспорт.

      Що відомо про Ірину Подоляк?53-річна Подоляк родом зі Львова. Вона колишня народна депутатка від "Самопомочі" і ексзаступниця голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ради 8-го скликання. Раніше очолювала департамент культури Львівської міськадміністрації. 

      За 5 років у Раді Ірина Подоляк стала авторкою та ініціаторкою 35 законів. У 2017 році Комітет виборців України назвав її серед трьох найпродуктивніших депутатів парламенту, а у 2019-му році вона увійшла до числа 25 народних депутатів з найвищими показниками доброчесності за результатами дослідження руху "Чесно".

      Подоляк була ініціаторкою закону про державну мову і зміни до закону про культуру щодо конкурсного призначення директорів закладів культури. Коли Бородянський очолив Міністерство культури, молоді і спорту, Подоляк стала його заступницею.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля Міністерство культури, молоді та спорту Подоляк Ірина Ігорівна Самопоміч
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