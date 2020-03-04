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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Новий уряд Шмигаля: хто відмовився від запропонованих посад

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      Хто відмовився від посад у новому уряді Шмигаля / Колаж 24 каналу

      Наразі від запропонованих посад у новому уряді Дениса Шмигаля відмовилися щонайменше 5 осіб. Щоправда двоє з них зважаться на такий крок, якщо їхні міністерства розділять.

      Ганна Новосад 

      Напередодні стало відомим, що після відставки Гончарука новий уряд може очолити Денис Шмигаль. Після цього чинна міністерка освіти та науки Ганна Новосад заявила, що працювати у новому Кабміні наміру не має, тому подасть заяву про відставку. За словами нардепа Максима Бужанського, її місце може зайняти Юлія Гришина.

      До теми! Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

      У "Слузі народу", зі свого боку, заявили, що зараз тривають консультації щодо 2 – 3 міністрів, зокрема й щодо майбутнього Ганни Новосад. Крім того, свої посади в новому уряді можуть зберегти міністр молоді та спорту Володимир Бородянський і міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Натомість у фракції не визначились з посадою голови Міненергетики та з посадою першого віцепрем'єр-міністра.

      Тимофій Милованов

      За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончарука, Шмигаль на зустрічі з очільниками фракцій, заявив, що Милованов відмовився від запропонованої йому посади в уряді. Колишній депутат Ігор Мосійчук, зі свого боку, зауважив, що Милованов піде у відставку, якщо його міністерство розділять. До слова, в новому уряді Милованова хотіли призначити міністром агропромислового комплексу.

      Інформацію про те, що Милованов відмовився від посади керівника Мінагрополітики, підтвердив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев. За його словами, чинний міністр свій крок не пояснює. Але, очевидно, він не бачить, як організувати ту ділянку роботи, яку йому запропонували. 

      Володимир Бородянський 

      Зі схожої причини може написати заяву про відставку й Володимир Бородянський. Річ у тім, що в Україні можуть з’явитися окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Власне перше й пропонують очолити Бородянському. Але він виступає за збереження чинного Міністерства кульутури, молоді та спорту, і може піти у відставку в разі його поділу. А новим міністром спорту може стати олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. 

      Нові імена в Кабміні 

      Також від посади в новому уряді відмовився Олег Коростильов. Його кандидатуру пропонують на нову посаду віцепрем'єра з питань Оборонно-промислового комплексу.

      Водночас Мінекноміки відмовився очолити Роман Жуковський.

      Радимо ознайомитися! Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

      Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін

      Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.

      Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.

      Детальніше! Позачергове засідання Верховної Ради: все, що відомо на цей момент

      Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.

      Яким може бути новий Кабмін

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Хто залишиться на своїх посадах зі старого Кабміну 

      • очільник МВС Арсен Аваков,
      • міністр юстиції Денис Малюська,
      • міністр інфраструктури Владислав Криклій, 
      • очільник Мінцифри Михайло Федоров.
      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Відставка уряду Гончарука Володимир Бородянський Тимофій Милованов – новини Ганна Новосад Денис Шмигаль
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