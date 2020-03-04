Новое правительство Шмыгаля: кто отказался от предложенных должностей

Сейчас от предложенных должностей в новом правительстве Дениса Шмыгаля отказались по меньшей мере 5 человек. Правда двое из них решатся на такой шаг, если их министерства разделят.

Анна Новосад

Накануне стало известно, что после отставки Гончарука новое правительство может возглавить Денис Шмыгаль. После этого действующая министр образования и науки Анна Новосад заявила, что работать в новом Кабмине не намерена, поэтому подаст заявление об отставке. По словам нардепа Максима Бужанского, ее место может занять Юлия Гришина.

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В "Слуге народа", со своей стороны, заявили, что сейчас продолжаются консультации по 2-3 министрам, в том числе и о будущем Анны Новосад. Кроме того, свои посты в новом правительстве могут сохранить министр молодежи и спорта Владимир Бородянский и министр развития экономики Тимофей Милованов. Во фракции не определились с должности председателя Минэнергетики и с должностью первого вице-премьер-министра.

Тимофей Милованов

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончарука, Шмыгаль на встрече с руководителями фракций, заявил, что Милованов отказался от предложенной ему должности в правительстве. Бывший депутат Игорь Мосийчук, со своей стороны, отметил, что Милованов уйдет в отставку, если его министерство разделят. К слову, в новом правительстве Милованова хотели назначить министром агропромышленного комплекса…

Информацию о том, что Милованов отказался от должности руководителя Минагрополитики, подтвердил глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев. По его словам, действующий министр свой шаг не объясняет. Но, очевидно, он не видит, как организовать тот участок работы, которую ему предложили.

Владимир Бородянский

По похожей причине может написать заявление об отставке и Владимир Бородянский. Дело в том, что в Украине могут появиться отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Собственно первое и предлагают возглавить Бородянском. Но он выступает за сохранение действующего Министерства кульутуры, молодежи и спорта, и может уйти в отставку в случае его разделения. А новым министром спорта может стать олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.

Новые имена в Кабмине

Также от должности в новом правительстве отказался Олег Коростылев. Его кандидатуру предлагают на новую должность вице-премьера по вопросам Оборонно-промышленного комплекса.

В то же время Минэкномики отказался возглавить Роман Жуковский.

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Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилось информация, что он все же написал заявление об отставке и этот документ уже получила Верховная Рада.

Вопрос новых назначений в Кабмине хотят рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.

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Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На заседании назвали имена, которые могут войти в новый Кабмин.

Каким может быть новый Кабмин

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкий возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева ;

; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кто останется на своих должностях со старого Кабмина